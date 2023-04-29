受美制裁影响 华为一季度收入增长基本持平

受美国制裁影响，中国电信巨头华为正致力于加大研发投入以应对制裁，其今年第一季度收入增长与去年相比基本持平。

综合《证券时报》和《南华早报》报道，华为星期五（4月28日）下午公布今年一季度财报，显示2023年第一季度华为共实现销售收入1321亿元（人民币，下同，约255亿新元），同比增长0.8%，与2022年表现基本持平。华为去年全年收入为6423亿元，增长0.9%。

财报显示，华为第一季度净利润达30.38亿元，增长率比一年前缩小了两个百分点，为2.3%，创历史新低。对此，华为首席财务官孟晚舟解释称主要是经营利润下滑以及研发投入持续加大所致。

据华为年报，去年华为研发投入1615亿元，创历史新高，约占全年收入的25.1%，近十年华为累计投入的研发费用超过9773亿元。

不过，对于这一结果，华为评价称，整体经营结果符合预期，公司继续在研发上加大投入，以保持面向未来的持续创新能力。

在美国的制裁下，华为与美国先进晶片和设备的联系已被切断，从而对公司造成严重打击。华为最近宣布，它已经改用自主研发的企业资源计划（ERP）系统。

华为创始人兼首席执行官任正非上个月在一次演讲中说，在过去三年中，华为已将其系列产品中的1万3000多个部件更换为本地替代品，并重新设计了4000多块电路板，以应对美国的贸易制裁。

孟晚舟上月也在公布年报的新闻发布会上说，华为作为一家公司，没有能力改变地缘政治或环境，只能适应这种环境。

然而，华为仍然受到进一步审查的威胁。据路透社报道，一群美国共和党参议员星期二（4月25日）敦促拜登政府对包括华为在内的中国云服务提供商实施制裁，理由是国家安全问题。