中国外交部官员透露中国促成沙伊复交细节

中东两大势力沙特阿拉伯与伊朗在中国斡旋下恢复外交关系，中国外交部官员进一步阐述沙伊复交细节，称中国国家主席习近平在访问沙特和接待伊朗总统访华期间，亲自做两国领导人工作，支持沙特伊朗发展睦邻友好关系。

人民日报客户端星期六（4月29日）报道，中国外交部亚非司司长王镝近日接受《人民日报》专访时说，习近平去年12月对沙特进行国事访问，今年2月接待伊朗总统莱希访华。期间，习近平亲自做两国领导人工作，支持沙特伊朗发展睦邻友好关系。

“在斡旋沙伊对话、推动沙伊复交进程的具体过程中，中方发挥了不偏不倚、公正平衡的调解人作用”。

就此次斡旋的细节，王镝说，在沙伊对话闭幕式上，中沙伊三方代表团的座位摆成一个等边三角形，这种安排体现了中国一贯倡导的国与国之间彼此平等相互尊重的立场。

他还提到，在3月10日沙伊北京对话闭幕式合影环节，中共政治局委员、中央外办主任王毅分别握着沙伊双方代表团团长的手，象征着“在中方支持下沙伊关系实现‘破冰’”；4月6日沙伊外长北京会晤时，中国国务委员兼外长秦刚同沙伊两国外长三人的手紧紧地握在一起，“象征着沙伊关系实现‘融冰’”。

谈到中国斡旋成功的独特优势时，王镝说，中国中东外交长期以来积累了显著的政治优势、道义优势，包括坚持公平正义、鼓励团结自强、追求合作共赢，及倡导包容互鉴等。这些努力使中国同中东各国建立了友好关系，为中国赢得广泛信任，“包括沙特伊朗在内的中东国家信任中国是公平公道的斡旋者，愿意听取中国的建议主张”。

王镝指出，对中国而言，成功斡旋沙伊复交是中国在中东方向落实全球安全倡议的重大外交实践，彰显了中国为人类谋进步、为世界谋大同的大国担当，相信沙伊关系会在睦邻友好的道路上继续迈出坚定步伐，中国愿意继续就此发挥建设性作用，也会继续在地区其他热点问题上主持公道。

对于现阶段中国参与协调中东地区事务的主要目标和方式，王镝说，近年来，中方提出中东安全稳定五点倡议、政治解决叙利亚问题四点主张、落实巴以“两国方案”三点思路，倡议搭建海湾地区多边对话平台，推动构建共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，这些努力得到了中东国家的欢迎和肯定。未来，中国将一如既往尊重中东国家的主人翁地位，支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，反对外部干涉，做支持中东和解、和平、和谐的力量。

断交七年的沙特阿拉伯与伊朗今年3月10日突然在北京握手言和，同意重建外交关系。4月6日，两国代表再度在北京聚首，宣布即日起恢复外交关系，并确认将重开使领馆，恢复直飞航班等。