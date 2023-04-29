美要求港商品来源地标记中国 港府促美停止抹黑香港

世贸易组织争端解决机构会议在日内瓦时间星期五（4月28日）举行，针对美国要求香港产品进口时来源地标记“中国”而非“香港”，香港特区政府批评美国对香港现况作枉顾事实、颠倒黑白的言论，并敦促美国停止滥用世界贸易组织平台抹黑香港。

据香港《星岛日报》报道，港府发言人说，世贸争端解决机构专家组已于去年12月21日明确裁定美国针对香港产品实施的产地来源标记规定带歧视性、违反世贸规则，并建议美国作出纠正。美国于争端解决机构会议上多次就有关裁决发表歪曲事实的言论立场和自私自利的政治主张，破坏世贸以规则为本的多边贸易制度。

发言人称，香港一直敦促美国尊重裁决并立即撤回其错误的产地来源标记规定，但美国一方面就专家组报告向上诉机构提出上诉，又同时继续瘫痪上诉机制，阻碍所有世贸成员的上诉在行之有效的机制下获审理和裁决。

发言人批评美国的行径虚伪而专横，上诉机构至今仍无法运作，又不断向争端解决机构重提争端案并批评专家组的具体裁决，充分反映美国毫不尊重专家组及专家组成员、蔑视世贸制度。

对于美国在会议上对香港现况的发言，发言人表示属“肆意抺黑”，港府强烈反驳美国就《香港国安法》的无稽失实言论。发言人重申香港是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则，深得国际社会认同。

他续称，一直以来，香港律政司受《基本法》保障，不受任何干涉，律政司在有充分证据令案件有合理机会达致定罪，以及在合乎公众利益的情况下，才会提出起诉。

发言人称，刑事罪行的被告人，均享有接受独立的司法机关公正审讯的权利，法院独立进行审判，不受任何干涉。香港执法部门根据证据、法律，以及就有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。而在所有刑事案件审讯中，控方必须举证达致毫无合理疑点的标准，香港特区法院才可将被告人定罪，而被告人也有法律保障下的上诉权利。

发言人强调，港府坚决维护国家主权、安全和发展利益，维护《香港国安法》的权威。特区政府坚持依法治港，依法履行维护国家安全的职责和义务，同时依法保障香港市民享有的权利和自由，确保“一国两制”实践行稳致远。