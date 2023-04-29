中国体育总局局长：要以最果断措施遏制体育腐败问题增量

中国体育总局党组书记、局长高志丹星期五（4月28日）说，体育行业作风问题突出表现在腐败问题多发频发、赛风赛纪问题突出、利益输送问题隐形变异。他要求以最果断的措施遏制体育腐败问题增量，以最坚决的态度减少行风行纪问题存量。

根据中国体育报报道，高志丹在中国体育总局党组当天以“习近平总书记关于‘拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌’的重要论述”为主题举行的相关交流研讨上说，要坚持政治方向，充分认识加强体育行业作风建设的必要性、重要性。体育领域的行风建设特别是赛风赛纪和兴奋剂问题，事关民族形象、国家形象、体育形象，事关中国体育事业的健康发展，事关满足人民群众日益增长需求和满意度的提高，是影响中国体育强国建设的关键一环。必须从政治上认识和把握作风建设问题，充分认识到作风建设是严肃的政治问题、永恒的历史课题、重大的实践问题，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强新时代新征程推进作风建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

高志丹强调，要坚持问题导向，加强体育行业作风建设的针对性、实效性。体育行业作风问题突出表现在腐败问题多发频发、赛风赛纪问题突出、利益输送问题隐形变异。产生这些问题的原因在于个别协会、单位在改革中党的领导弱化、虚化，在于权力高度集中、缺乏监督制约，在于急功近利的政绩观扭曲了体育精神，在于纪律规矩意识淡薄。要重视并切实解决这些问题，不能让其成为阻碍体育事业高质量发展的“拦路虎”和建设体育强国的“绊脚石”。

高志丹要求，要坚持从严从实，深入推进体育行业作风建设常态化、长效化。当前，体育行业党风廉政建设和反腐败斗争形势严峻复杂，根除腐败和不正之风任重道远。要以最果断的措施遏制体育腐败问题增量，以最坚决的态度减少行风行纪问题存量。要切实加强理论武装，深化体育管理体制改革，坚持以严的基调正风肃纪，加强体育行业廉洁文化建设，传播体育正能量，为体育强国建设和中华民族伟大复兴提供凝心聚力的强大精神力量。

中国体坛反腐风暴持续延烧。继中国国家男子足球队主教练李铁去年11月被官方带走调查后，有多名与足球有关的官员和知名人士被查，包括国家体育总局副局长、中国足协党委书记杜兆才，中国足协主席陈戌源。

据新华社星期五（4月28日）报道，中国足球协会原副主席李毓毅，以及中超联赛公司原董事长马成全嫌严重违纪违法被调查。