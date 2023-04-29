国民党副主席夏立言抵美 预料会见美国防部等官员

国民党副主席夏立言星期五（4月28日）抵达旧金山，参加国民党总支部代表大会，他表示，下周到华府将向美国说明今年2月的访陆之行。预料夏立言此行将会晤美国国安会和国防部等部会官员。

综合台湾中央社和《自由时报》报道，夏立言星期五抵达旧金山，星期六（29日）与国民党国际部主任黄介正出席一连三天的国民党驻美总支部代表大会，全美100多名国民党代表与会。

夏立言表示，他去年8月和今年2月访问中国大陆，下周到华府主要将就访陆行、国民党对外政策包括两岸和国际政策向美方说明。

根据国民党公布行程，夏立言、黄介正、及国民党海外部主任陈以信，将与美国相关行政部门进行会谈，并拜会美国国会和智库。黄介正说，华府行安排将会晤美国国安会、国务院、国防部等部会官员。

针对此次国民党人士赴华府，是否会与美方聊到提名总统人选情况，夏立言称，美方人员在台北和主要政治人物都有接触，应该会有自己的想法，候选人的对外政策，待人选确认后才会清楚，现在不需要代替任何人发言。

黄介正表示，据他几次和美方接触，美国比较关切国民党何时会确定候选人。

另据国民党内人士透露，为展现国民党有沟通太平洋“两岸”大国的实力，夏立言结束访美行程后，可望代表国民党带团赴大陆出席6月的“海峡论坛”会议。

党内人士称，今年两岸民间交流频繁，对岸官方或非官方团体有非常多的邀请，但考量总统选举关系，国民党采取比较克制的态度，没有大规模应邀前往，但预估在6月举行的“海峡论坛”会议，去年国民党以视讯方式参与，今年将会到场出席，国民党主席朱立伦可望指派夏立言率团前往。