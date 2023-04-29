香港前警务处长：对学生国家归属感的培养应由细做起

香港13所幼儿园、小学及中学星期六（4月29日）举行升国旗、奏国歌比赛。香港前任警务处处长李明逵说，对学生国家归属感的培养应该由细做起，希望参与计划的师生能够将在计划中学会的知识和技巧，传授予其他同学和老师，让更多人对国旗国歌多一分尊重，对祖国多一分认识。

根据《星岛日报》报道，为让香港师生认识升国旗及唱国歌的礼仪，建立起对国家的归属感，励进教育中心联同香港青少年军总会自2021年起合办“迎国旗、奏国歌”计划。计划包括两天的训练日营及联校升旗比赛，此次决赛于星期六在香港青少年军总会举行，共有三所幼儿园，六所小学及四所中学参与。

李明逵受访时说，“迎国旗、奏国歌”计划已步入第三年，此次将是该计划最后一次比赛。计划内容包括教授老师和同学认识国旗国歌的历史背景和意义，以及传授升国旗的程序和技巧，旨在增加香港青少年对国家的认识，建立归属感。

李明逵还说，对学生国家归属感的培养应该由细做起，希望参与计划的师生能够将在计划中学会的知识和技巧，传授予其他同学和老师，让更多人对国旗国歌多一分尊重，对祖国多一分认识。

刚刚退休的香港前任警务处副处长（国家安全）刘赐蕙担任颁奖典礼嘉宾，她在致辞时说，五星红旗是国家鲜明的标志，国歌则象征中华民族坚强不息的精神，因此每个人都有责任捍卫国旗与国歌，建立正确国家观念及价值观对青少年尤其重要。

她引述中国国家主席习近平“扣好人生第一粒扣子”的比喻，称学习升国旗、唱国歌就是同学们的“第一粒钮扣”，即学习国家观念的第一步，对日后的成长和价值观的建立至关重要。她希望同学们在了解国家的文化及发展成就的同时，带动身边的人，培养家国情怀，为国家发展作出贡献。