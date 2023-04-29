中国福田汽车拟在墨西哥再设厂生产电动车出口美国市场

中国卡车制造商北汽福田汽车股份有限公司正计划在墨西哥开设第二家工厂生产电动车，着眼出口美国市场。

据彭博社星期五（4月28日）报道，福田汽车在墨西哥的电动汽车部门主管塔拉维拉（Roberto Talavera）说，公司尚未决定新厂厂址，但正认真考虑已设有数家大型汽车工厂的哈利斯科州和阿瓜斯卡连特斯州。该新厂预计将生产传统的内燃机汽车和电动车，并计划在2025年投产。

北汽福田汽车总部位于北京，是中国规模最大的商用车企业，该公司也准备成为全球最大电动车电池生产商宁德时代在墨西哥的合作伙伴。福田汽车将在墨西哥为宁德时代的电池提供技术支持、维修和回收。

宁德时代的代表对有关报道不予置评。

在墨西哥的合作标志着福田汽车和宁德时代这两家中企的关系进一步深化。去年，福田汽车和宁德时代宣布计划在中国成立一家新的电池租赁合资公司。这种商业模式被称为电池即服务（BaaS），允许客户单独租赁电池。

福田汽车2017年在墨西哥哈利斯科州开设第一家工厂。塔拉维拉说，该公司已经在墨西哥销售从中国进口的电动卡车，新厂将为当地市场生产汽车，并最终出口到美国市场。

塔拉维拉说，公司的目标是到了2025年能在墨西哥销售3000辆电动车。工厂投资金额还没有确定，但他估计会超过10亿美元（13亿新元）。