黑龙江五常市两任原市委书记五天内相继被查

被誉为“中国优质稻米之乡”的黑龙江省五常市，五天内两任原市委书记相继被查。

中共中央纪委国家监委官网星期六（4月29日）公告，据黑龙江省纪委监委消息，哈尔滨市原国土资源局党委书记、副局长裴君涉嫌严重违纪违法，目前正接受佳木斯市纪委监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委官网4月25日公告，据黑龙江省纪委监委消息，黑龙江省哈尔滨市政协党组成员、秘书长，机关党组书记张希清涉嫌严重违纪违法，目前正接受佳木斯市纪委监委纪律审查和监察调查。

据长安街知事微信公众号消息，裴君和张希清都曾担任五常市委书记。

五常市位于黑龙江省最南部，2021年末户籍总人口88.27万人，是哈尔滨市下辖九县（市）中人口最多、耕地面积最大的县级市。

五常大米是五常市乃至黑龙江省的一块金字招牌，该地被誉为“中国优质稻米之乡”。

自2006年11月至2020年1月，五常市连续四任市委书记相继被查。

公开资料显示，今年69岁的裴君在2006年11月至2011年4月担任五常市委书记。他在离开五常市后担任哈尔滨市国土资源局党委书记、副局长，直至2015年1月退休，2023年4月被查。

今年60岁的姚志波在2011年4月至2014年3月出任五常市委书记，离开五常市后相继担任黑河市委常委、市委副书记，2022年8月官宣被查。

与姚志波同龄的辛敏超在2014年6月至2016年11月担任五常市委书记，离开五常市后相继出任双鸭山市委常委、副市长，省粮食和物资储备局局长，2023年2月官宣被查。

今年59岁的张希清在2016年11月至2020年1月担任任五常市委书记。此前，他曾出任哈尔滨市信访局局长，离开五常市后担任哈尔滨市政协秘书长，2023年4月25日被查。