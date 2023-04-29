沈阳一街道招牌被统一为黑底白字 官方称将调整优化

中国辽宁省沈阳市一处街道商铺的招牌被统一规定为黑底白字，引发网民热议。当地主管单位的宣传部发文对街道改造情况进行了说明，称商铺牌匾的设计定位是“新中式”风格，但将听取民意，对改造工程进行调整优化。

据环球时报星期五（4月28日）报道，沈阳大东区大东路街头出现一家黑色风格的蜜雪冰城，与其他连锁店不同，该招牌为黑底白字，周边店铺也是同款色系的招牌。

有网民晒出的照片显示，蜜雪冰城大东路店的招牌确实为黑底白色，但店内装修还是白红的主题色调。另有网民评论道：“沿街店铺都是黑底招牌吗？婚纱婚庆店怎么办？”“见过景区里面会统一招牌，但黑底白字的招牌少见”。

蜜雪冰城大东路店的店员受询时说，周边多家店铺都是这样的招牌，是统一要求的，具体原因不是很清楚，近期会考虑重新更换招牌。

大东区万泉街道办事处的工作人员4月24日受询时说，此处确实在打造历史文化街区，好像去年就开始建，现在已经成型了，沿街店铺基本都是统一规定的“黑底”招牌，具体情况可以咨询城管部门。

沈阳市大东区委员会宣传部星期四（4月27日）晚间在官方微博发文，对沈阳一街道招牌被统一成“黑底白字”为大东路历史文化街区改造工程一部分进行说明。

沈阳市大东区委员会宣传部说，大东路历史文化街区改造工程是2020年启动建设的道路有机更新项目，引入国内专业设计团队规划设计，商铺牌匾设计定位在“新中式”风格，采用中国水墨画的黑白灰为底色，辅以金黄、砖红等提亮颜色，经协商将商铺logo、企业文化等元素融入牌匾设计中。

宣传部说，针对网民提出的部分商铺牌匾设计问题，大东区相关部门结合正在实施的二期改造工程，逐一走访商铺，听取改造意见，由工程方对相关牌匾进行调整优化，力争将其打造成为既彰显店铺特色、又与历史文化街区风格相统一的文化符号。

大东区政府官网文章介绍，当地将全长1700米的大东路上现有的三陵衙门、东关教会、铁锚文创园等12个文旅项目和新玛特、中粮大悦城、南华中环广场、龙之梦、吾悦广场五大商业综合体串珠成链，形成以大东路为横轴，东顺城街、大什字街、小什字街、东边城街、滂江街为纵向，西起抚近门东至滂江街，集聚历史文化、工业文化等多种文化特征的“一横五纵”历史文化街区。从街头的特殊造型，到街道的井盖，垃圾桶等细节设计，沿街商户风格、颜色统一，尤其是大东门车站、大什字公园等修缮充满历史感，显著提升周边的居住环境。