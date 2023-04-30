台媒：柯文哲5月20日宣布参选总统

台湾媒体报道，民众党主席柯文哲将在5月20日正式宣布参选总统，并发表参选宣言，阐述参选理念及未来施政方针。

据台湾《联合报》星期天（4月30日）引述民众党人士报道，柯文哲聚焦国安、人民安全、产业安全的“三安”白皮书草拟工作已完成，白皮书预计在柯文哲宣布参选后，举办座谈会时对外发表。

党内人士称，民众党计划举办一系列白皮书座谈会，首场预计5月底、6月初举行，主轴锁定产业安全。至于两岸及外交，则定调为“两岸和平、台湾自主、备战不畏战”。

党内人士说，九二共识在已被污名化的情况下，不会被台湾人民接受，民众党也不接受，柯文哲先前提出“九六共识”才是目前台湾最大共识，希望两岸间能寻求可谈判空间。

综合《自由时报》和Newtalk新闻报道，包括前副总统吕秀莲在内的泛绿人士，曾在2010年推动九六共识，提出台湾通过1996年举行的首次总统直选，在法理上达成“主权独立”。

柯文哲今年3月底曾说，台湾没有九二共识，只有九六共识，因为1996年第一次直选总统，从那天起台湾人有主体性概念，而且每四年投一次票，“我是台湾人”的意识就越来越强。

消息人士称，柯文哲本月访美前，党内智库参照专家学者意见，拟定民众党的两岸及美陆台相关论述，并完成柯文哲的白皮书草拟工作。