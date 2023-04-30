马赛地—奔驰CEO称与中国切断关系不可想象

德国马赛地—奔驰集团董事会主席康林松（Ola Kallenius）说，切断与中国的经济关系是不现实的，并指尝试这样做将使德国大部分产业面临风险。

据路透社星期天（4月30日）报道，康林松接受德国《星期日图片报》（Bild am Sonntag）采访时说，与中国这个世界第二大经济体脱钩，对几乎所有的德国产业来说都是不可想象的。

康林松认为，作为全球经济的主要参与者，欧洲、美国和中国“是如此紧密地交织在一起”，与中国脱钩毫无意义（makes no sense）。

报道称，由于冠病疫情和乌克兰危机凸显了依赖主导供应商的危险性和供应链的脆弱性，欧洲正在努力减少对中国的依赖。

德国汽车制造商依赖中国这个世界上最大的汽车市场。今年的上海车展上，包括马赛地、大众、宝马、奥迪等在内的德国车企，纷纷派出高规格高管团出席，力争中国市场份额。此外，马赛地—奔驰的两个最大股东，分别是中国的北京汽车集团和吉利汽车。

中国市场占马赛地—奔驰2022年收入的18%，汽车销量则占到37%。康松林预计，2023年马赛地在中国的销售数字将进一步增加。

康松林说，疫情期间比较富裕的中国人积攒了不少储蓄，随着中国的开放释放购买力，马赛地应该能够受益，“我相当乐观地认为我们今年（的销售数字）也将增长。”