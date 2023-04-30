44车轮胎被扎 苏州交通运输局排除人为撒钉可能

中国苏州一条高速公路星期五（4月28日）下午发生44辆汽车因轮胎被扎而抛锚的事件。相关单位没有在事发现场找到铁钉，并排除人为撒钉破坏的可能性。

据中国澎湃新闻报道，轮胎被扎事件发生在4月28日下午3时许，地点为常台高速苏州段。工作人员在当天晚上7时41分完成清障及异物清扫工作。

事发现场出现了汽车维修广告，加上苏州市高速公路管理公司工作人员认为，这些广告“看痕迹是新贴上去的”，引起中国媒体猜测，有人可能故意在路上撒钉子，目的是制造事故，从而为汽车维修招揽生意。

苏州市交通运输局星期天（30日）在微信公众号上就此事通报，高速公路运营管理单位、公安、交通等部门对受损车辆轮胎进行勘查，未发现有铁钉或尖锐金属异物残留。他们也通过高速排障磁吸车、路面清扫车对事发路段清理，在清理物中也未发现铁钉或尖锐金属异物。

他们还对受损车辆途经路段进行了实地回溯巡查，在常台高速苏州境内路段未发现有路面设施破损情况；并对事发前高速公路监控视频进行回看，也未发现有人为抛撒铁钉或金属异物。

苏州市交通运输局说：“经综合分析研判，基本排除网传人为撒钉破坏的可能性，也未发现苏州路段货物抛撒和道路设施隐患损坏车辆轮胎的情况。”