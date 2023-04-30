百度、微博、必应在中国网信执法行动中被约谈

中国官方今年首季在网信执法行动中，约谈了百度、新浪微博，以及美国微软旗下的必应搜索网。

中国国家互联网信息办公室星期天（4月30日）在“网信中国”微信公众号通报，全国网信系统在2023年一季度约谈了2203家网站，暂停功能或更新网站48家，下架应用程序55款，关停小程序12款，并同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站4208家。

百度、新浪微博、斗鱼、豆瓣等网络平台被指履行主体责任不力，对用户发布的信息未尽管理义务，造成淫秽色情、封建迷信、招嫖卖淫、赌博引流、高利借贷等有害信息在网上传播。国家网信办对此指导属地网信办分别约谈相关网站负责人，责令限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。

必应搜索网等网站平台被指存在法律、法规禁止发布或者传输信息等问题。国家网信办指导属地网信办分别约谈相关网站负责人，责令限期整改，暂停相关功能，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。

各级网信部门查处“日报头条”“华人卫视”“法治观察内参网”“苏观天下”等被指违规从事互联网新闻信息服务、破坏网络传播秩序的网站，督促网站平台处置相关账号。

有关部门也关闭、下架或查处了假冒仿冒或侵权网站、从事有偿论文代写代投非法中介服务网站、传播色情低俗信息的应用程序，以及传播色情低俗信息的贴吧。

网信办也通报，针对新技术新应用未经评估上线、违法处理个人信息等违法违规行为，对存在相关问题的“山地卡车运输”等移动应用程序采取下架措施，责令未经安全评估的相关网站下线有关功能。同时积极做好违法问题移动应用程序的整改上架工作，“早晚天气”等12款移动应用程序复核上架，相关属地网信办加强监督管理。