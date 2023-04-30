郭台铭：若当选台总统将解密高端疫苗采购公文

正在争取国民党提名参选2024年台湾总统选举的鸿海集团创办人郭台铭说，若他当选总统，将解密高端疫苗的全部采购公文。

郭台铭星期天（4月30日）在脸书发文，称对22年5月台湾疫情最严重时，他与慈济、台积电要一起购买辉瑞（台湾称BNT）疫苗被执政党刁难一事，至今无法理解。

郭台铭说，他在磐石会上告诉几位会长，他认为人民有监督的权利，并质疑为什么公文需要封存50年，“有什么不能让人知道的秘密？”他也对民进党如何支配了8400亿元（新台币，约365亿新元）的前瞻建设预算等提出了质疑。

郭台铭认为，执政团队不能把政党利益摆在最前面，称这对人民的生活伤害无法挽回。他写道：“如果我当选总统，每一项政策细节，都要用企业经营的思维下去处理，一角银当两块钱来花，全力去发展国家的未来，绝不为个人利益。”

郭台铭也重申，维持现状是人民共同的心声，也是国际上认为台海关系最好的方向，没有人能承受战争的后果，“怎么能因为选情危急，就一再操弄意识形态”。他也指出，国际社会将台湾视作“沉睡的炸弹”或“下个乌克兰”，不敢进行投资或合作，对台湾而言非常不利。

他提出，如果自己当选，将推动“新十大建设”，让台湾朝下一个趋势产业“AI人工智能”发展，奠定未来的发展基础。

郭台铭写道，政治对政治人物来说是职业，但对他来说只有六个字：“和平，繁荣，清廉。”“这件事我会说到做到。”