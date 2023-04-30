中国建行深圳分行原行长被公诉 多位中高层落马

中国建设银行深圳分行原行长王业涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪，由青岛市检察机关提起公诉。

据“青岛市人民检察院”微信公号星期天（4月30日）消息，中共中国建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪一案，由青岛市人民检察院依法向青岛市中级人民法院提起公诉。

青岛检察院起诉指控，被告人王业身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大；为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，转移资金、将财产转化为有价证券，情节严重，依法应当以受贿罪、违法发放贷款罪、洗钱罪追究其刑事责任。

王业去年4月涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和山东省青岛市监察委员会监察调查，并于今年2月被“双开”（开除中共党籍和公职）。

综合中国媒体报道，中国建设银行深圳市分行有多位中高层落马。仅在去年4月，除了王业外，该行的副行长张学庆和原风险总监韩凤林也先后被查。去年7月，曾担任过建行深圳市分行信贷审批部副总经理、风险管理部授信审批中心副总经理、建行深圳景苑支行行长的李保奇，也涉嫌受贿犯罪被查。

今年3月，中国建设银行深圳市分行资深专员、原深圳市分行副行长赵芝然涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和山东省青岛市监察委员会监察调查。