华夏幸福超八成债务完成重组

财报显示，中国房地产商华夏幸福共计2192亿元（人民币，下同，约423亿新元）的金融债务中，已有1806.24亿元通过签约等方式实现债务重组，占比82.4%。

据财新网报道，华夏幸福发布于星期五（4月28日）的2022年财报也显示，华夏幸福2022年营收为319.42亿元，同比下降26.03%；其中，房地产销售收入为247.58亿元，占总营收的77.51%。

报道称，由于债务重组取得进展，华夏幸福确认收益257.04亿元，2022年在账面上实现扭亏为盈。

财报显示，华夏幸福2022年归母净利润为15.83亿元，而2021年为亏损390.3亿元。扣除非经常性损益影响后，华夏幸福2022年经营业绩仍为亏损；同时，其2022年扣非后净亏损为164.89亿元。

华夏幸福自2020年四季度陷入流动性危机。2021年2月，华夏幸福成立金融机构债权人委员会，就债务展期、引入战投等事宜协商风险化解方案。该公司于2021年9月30日公布债务重组计划，并陆续于2022年9月和12月发布债务重组补充方案和以股抵债方案。

根据整体方案，华夏幸福的债务重组方式包括出售变现能力强的资产；设立信托受益权份额抵偿；设立两个业务平台、以平台股权抵偿金融及经营债务等。

根据财报中披露的最新进展，华夏幸福已完成北京丰台地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包等资产交易的股转协议。此外，49.6亿美元（约66.24亿新元）的美元债券已完成重组；上述两个以股抵债的平台已抵偿金融及经营债务105.83亿元。

出险至今，华夏幸福净资产缩水超七成。财报显示，华夏幸福2020年的净资产为914.3亿元，至2022年已减少至243.36亿元。华夏幸福称，“保交楼”是公司当前第一要务，公司在2022年交付2万5300套房屋，2023年前四个月交付房屋3494套。