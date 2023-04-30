电视剧《跨过鸭绿江》将在中国央视重播

在韩国总统尹锡悦称赞美国海军陆战队第一师在长津湖战役中的表现后，中国央视称将从星期天（4月30日）起重播电视剧《跨过鸭绿江》，并形容该剧“深刻展示了伟大的抗美援朝精神”。

央视新闻星期六（4月29日）晚上在官方微博发文说，《跨过鸭绿江》将于星期天起每晚10时在央视国防军事频道（CCTV-7）重播。

贴文也写道：“由中央广播电视总台制作的这部电视剧，在大量史料基础上，全面呈现了抗美援朝战争的历史画卷，真实还原了包括长津湖战役等多场震撼人心的战斗场景，深刻展示了伟大的抗美援朝精神。”

贴文最后说：“全剧以雄辩的事实说明：‘钢多气少’的侵略者必败！”

《跨过鸭绿江》是2020年开播的中国电视剧，以抗美援朝时期为背景，讲述毛泽东领导中国人民志愿军抗美援朝的往事。

尹锡悦在美国国会演说时，高度评价美国作为自由与民主捍卫者的角色，提到世界曾分为民主和共产主义阵营，也提到长津湖战役，称赞美国海军陆战队第一师在长津湖战役中“奇迹般地突破了中国12万大军的浪潮”。他称，民主今天再次面对风险，极权势力剥夺了民主与自由，而韩国坚定地与自由世界站在一起。

中国外交部发言人毛宁星期五（4月28日）就此回应时警告，抗美援朝战争用铁一般的事实告诉世人，任何一个国家站在历史发展潮流的对立面，恃强凌弱，倒行逆施，必将碰得头破血流。