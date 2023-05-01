台媒民调：47%台选民认为10年内两岸战争风险不高

台湾媒体展开最新民调后发现，47%的台湾选民认为，10年内两岸发生战争或武装冲突的风险不高，46%的选民会支持蓝白合作所推出的总统参选人。

台湾《联合报》星期一（5月1日）公布的民调结果显示，对于10年内两岸发生战争或武装冲突的风险，近半选民多认为可能性不大（47%），34%的选民觉得有此可能，19%无意见。

对于蓝、绿、白三大政党的两岸路线或政策，27%的选民比较支持民进党，26%偏好国民党，青睐民众党的两岸路线或政策者占8%，6%对三大政党都不支持，33%无意见。

其中，国民党和民进党支持者都有80%左右肯定自家政党的两岸路线或政策最好，民众党支持者则有52%力挺民众党的两岸路线或政策。

有34%的选民最不希望看到民进党在2024总统大选胜出，比重明显高于国民党的13%和民众党的14%。

在国民党总统候选人方面，新北市长侯友宜和鸿海创办人郭台铭各获32%选民的支持。不过，在蓝营选民中，51%挺侯代表蓝营出马，高于拥郭的33%。国民党将采用征召方式决定总统候选人，预计本月出炉。

调查也发现，如果国民党和民众党合作，形成在野联盟阵营，打败绿营的赢面更大。有46%的选民会支持蓝白合作所推出的参选人，31%会力挺民进党总统候选人赖清德。

这次调查于4月23日至26日进行，成功访问了1143名成年民众。