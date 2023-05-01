据报沈斌任天主教上海教区主教未获梵蒂冈同意

香港媒体报道，中国天主教主教团主席、全国政协常委沈斌出任上海教区主教，未获教宗同意，梵蒂冈只是获告知这一任命案。

天主教上海教区自2013年金鲁贤主教逝世后，主教职务一直悬空。此前担任江苏海门教区主教的沈斌在今年4月4日出任该职位。

不过，《星岛日报》星期一（5月1日）报道，“据称梵蒂冈只是几天前获告知这一任命案，未获教宗同意”。

《星岛日报》曾在4月初的报道说，中国和梵蒂冈去年已续签主教任命临时协议，相信沈斌的任命已获得中梵共同认可。

另一方面，上星期四（4月27日）是金鲁贤逝世十周年的纪念日，沈斌以及近千人为金鲁贤举行了感恩圣祭和追思礼仪。中国天主教网站也发布了此次活动的照片。

《星岛日报》称，这是中国天主教网站首次发布沈斌就任上海教区主教后的活动照片。

根据中国天主教网站，沈斌在活动上说，金鲁贤“爱国爱教，虔诚敬主，坚持独立自主自办教会方针，为推进我国天主教各项事业的发展，协助党和政府贯彻执行宗教信仰自由政策，作出了重要贡献”。

资料显示，今年53岁的沈斌生于江苏天主教家庭，19岁进入上海佘山修院苏州分院学习，21岁入读北京中国天主教神哲学院，2009年成为江苏海门教区主教，当时获得教廷及中国官方认可，同年当选中国天主教爱国会副主席。

去年8月，沈斌接替昆明主教马英林担任中国天主教主教团主席。沈斌担任全国政协委员多年，今年3月成为全国政协常委。