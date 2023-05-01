黄河壶口瀑布外建围墙 官方称安全考虑非防偷窥景色

中国“五一”长假之际，多名网民在社交账号上发布视频吐槽，黄河壶口瀑布沿途部分路段被围墙遮挡，只能听见声音但看不到景点。当地文旅部门回应称，围墙是出于安全考虑，并非为防止游客偷窥景色。

网上传播的视频显示，壶口瀑布沿线两侧均有围墙或围挡物，在外部无围挡物附近，无法看到壶口瀑布。上传视频的网民在视频中吐槽说，“这都是围墙，不让进不让看，必须花钱才能看，不花钱的话就围着围墙，怕看壶口瀑布。”

另有视频博主早在2020年4月就曾发布视频称，“壶口瀑布，大自然的馈赠，却被围墙变成了高价景区”。在其视频中可看到，壶口瀑布陕西侧有一段长围墙。

据海报新闻和潮新闻报道，对于网民的不满，陕西延安市宜川县文旅局工作人员星期天（4月30日）回应称，经向壶口文旅公司等了解，围墙是出于安全考虑所建。

工作人员还说，围墙建在景区内部路边上，已有多年。路靠山体，本就不宽，人多、车多的时候有危险。

黄河壶口瀑布旅游区（陕西侧）工作人员也说，围墙已有多年，沿黄公路道路窄，只有双车道，但路上车流量较大，其紧挨壶口瀑布，车有冲下去的危险。

山西临汾文旅局工作人员回应称，壶口瀑布景区正在进行内部扩建，出于安全考虑在部分路段外围修建了围墙，并非为了防止游客偷窥景色，并称围墙不影响观看景观，在停车场建好后会拆除。

壶口瀑布是是中国第二大瀑布，世界上最大的黄色瀑布，属于中国国家级风景名胜区，国家AAAAA级旅游景区。东濒山西省临汾市吉县壶口镇，西临陕西省延安市宜川县壶口镇，为两省共有旅游景区。