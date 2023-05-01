港民建联主席李慧琼建议加强大陆中小学反间谍宣传

新任港区全国人大代表、香港立法会最大党民建联主席李慧琼说，她在人大会议上建议，加强对中国大陆中小学的反间谍宣传。

据《星岛日报》报道，李慧琼上周赴北京，出席全国人大常委会会议。她受访时说，人大常委会此次通过《反间谍法》的修订，以保护国家安全及利益，同时防范政治、经济上的敌意渗透。

报道称，人大常委会于4月24至26日开会，审议四项议案，其中新修订的反间谍法获表决通过；议案将间谍行为定义扩大至“投靠间谍组织及其代理人”，以及针对国家机关、涉密单位等实施网络攻击等行为。

李慧琼说，21世纪是科技、经济及资讯的年代，国际政治、经济冲突难以避免，而世界各国都有制定保护国家安全及利益的制度，例如英国的官方机密法例、美国的间谍法，除国防军事外，也须防范政治、经济上的敌意渗透。

李慧琼说，自己在人大会议中建议，大陆有关部门考虑加强各省市地区政府对中小学教育进行反间谍的宣传，增强社会的反间谍意识。

至于《反间谍法》有哪些内容可适用于香港《基本法》第23条立法，李慧琼说，这要考虑实际情况，并形容在香港的间谍是“水银泻地的多”。

她也说，香港回归多年，特别是青年一代，未必能辨别何谓间谍活动，担心有心人打着“教育交流”旗帜进行间谍活动。