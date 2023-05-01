甘肃一副县长酒驾被当场查获：暂扣驾照 党内严重警告

中国甘肃省政府在“五一”前夕通报查处的党员干部和公职人员酒驾醉驾典型问题，其中一名副县长因酒驾被当场查获，被处罚款、暂扣驾照半年，及党内严重警告。

甘肃省政府新闻办官方微信“甘肃发布”4月29日发布通报， 披露查处的五起党员干部和公职人员酒驾醉驾典型问题。

根据通报，甘肃省庆阳市镇原县政府副县长黄一文，去年2月28日酒后驾驶机动车被当场查获。经检测，黄一文血液中酒精含量为47.66mg/100ml。

庆阳市公安局西峰分局对其作出罚款1000元（人民币，下同，约200新元）、暂扣机动车驾驶证六个月的行政处罚决定。黄一文也受到党内严重警告处分。

甘肃省纪委监委还通报，甘肃省政府国资委监督稽查处副处长常承斌去年2月醉酒驾驶机动车被当场查获，常承斌受到撤销党内职务、政务撤职处分。

另外四起酒驾醉驾典型问题包括，酒泉市能源局退休干部程志伟醉酒驾驶机动车发生交通事故，定西市渭源县大安乡综合行政执法队队长赵毕酒后驾驶机动车，以及天水市城市更新服务中心三级主任科员张亮醉酒驾驶机动车。上述三人分别受到相应处分。

甘肃省纪委监委指出，上述案例暴露出该省部分党员干部、公职人员对酒驾醉驾违法犯罪行为危害性认识不足，心存侥幸、以身试法、铤而走险。

甘肃省纪委监委要求各级纪检监察机关，深挖细查党员干部和公职人员酒驾醉驾违法犯罪问题背后存在的违规公款吃喝、违规接受管理服务对象宴请、借“酒局”“饭局”搞小圈子或搞利益勾兑等违纪问题，对典型案例公开通报曝光，持续释放常抓常管、长管长严的强烈信号。