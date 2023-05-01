港媒：新届区议会直选议席将大减至两成

香港媒体报道，特区政府最快将在星期二（5月2日）公布区议会改革方案。根据改革方案，新届区议会将采用“直选、间选、委任”混合模式，直选议席百分比将大幅度减少至两成。

据香港《星岛日报》引述消息人士报道，间选议席预料将占最多。行政会议将在星期二开会讨论改革方案。

香港区议席总数为479个，其中452席是通过四年一次的区议会选举产生。香港上一次举行区议会选举是在2019年11月，建制派大败，只获得约一成的民选议席。

特首李家超上个月25日说，下一届区议会的议席数目将与本届区议会相若，即479席。