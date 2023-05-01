广东出台“港车北上”政策 获批港车辆可驶入广东

中国广东省正式出台“港车北上”政策，通过申请的香港机动车车主可以从7月1日起驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。

广东公安官方微博星期一（5月1日）公布《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》（简称《办法》），称将从2023年6月1日9时起开始接受香港机动车车主申请。通过申请的机动车车主在香港预约通关获准后，7月1日零时起可以驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。

《办法》预计约45万名香港机动车车主将享受到此政策红利，并规定香港机动车只能经港珠澳大桥珠海公路口岸入出，以及在广东省范围内行驶。

《办法》也提到，车辆在广东行驶期间，须悬挂香港车牌，不得超过牌证有效期，每次入境后连续停留不得超过30天，每年累计停留不得超过180天。

香港行政长官李家超在脸书发文说，“港车北上”方便香港居民以自驾方式到广东省作短期商务、探亲或旅游，促进粤港澳大湾区进一步互联互通，是推动区内经济融合发展的另一重要里程碑。

广东省从今年1月开始实施“澳车北上”，即澳门私家车可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。据统计，政策实施首季度进出境澳门单牌车通关量截至4月3日凌晨已突破10万辆次。