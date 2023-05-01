中国百强房企4月销售环比降低14.4%

数据显示，中国百强房企在4月实现销售操盘金额5665.4亿元（人民币，下同，约1093亿新元），单月业绩环比降低14.4%

据第一财经报道，第三方研究机构克而瑞发布的4月销售数据显示了上述信息，并称累计业绩来看，1至4月百强房企实现销售操盘金额同比增长9.7%。

具体到企业的表现来看，据亿翰智库提供的数据，百强房企中，约六成房企单月销售额环比呈下降的态势，前30大中则仅有四家环比上涨。市场持续向上的动力仍显不足。

不过，在去年低基数的影响下，有超六成百强房企单月业绩同比增长，其中有超三成房企的同比涨幅在50%以上，华润置地、招商蛇口、建发房产、保利置业、国贸地产等则同比上涨超100%。

从市场表现来看，4月以来，重点城市房地产市场规模在3月冲高后出现回落。据克而瑞，重点30城成交环比回落，绝对量与2月成交基本持平。

某华南房企内部市场研究负责人告诉第一财经，最近几个星期的市场行情并不理想，除了一线和强二线的核心区仍有较好表现之外，三四线城市颇为惨淡。有在福州、温州、郑州等城市的房企人士也透露，即便有多重提振政策，但近期的销售表现依旧不佳。

据克而瑞统计，一线成交韧性较强，自上月集中放量后，4月下降微跌11%，累计同比仍增21%；二三线城市则面临热度转降，整体成交环比降幅达30%，同时各城市环比跌多涨少，仅成都、西安等中西部城市行情独立，环比持增。

报道称，业内认为，当前市场降温的原因在于购房者对于房地产的信心尚未完全修复，前期积累的刚需刚改需求阶段性疲软所致。克而瑞说，刚需转弱、改善接棒是大概率事件，若房企能抓紧五一营销节点释放优惠，或是地方政府层面有一些利好性政策出台，整体成交还是可能稳中微增。