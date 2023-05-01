中国官方“五一”假期期间强调严防违规吃喝歪风反弹

中国官方在“五一”假期期间发文强调严防违规吃喝歪风反弹。

中央纪委国家监委星期一（5月1日）在官网发文，强调紧盯“五一”重要节点，各地纪检监察机关聚焦违规吃喝及其隐形变异现象，创新监督方式方法，加大监督执纪力度，对顶风违纪行为露头就打、从严查处，坚决遏制违规吃喝歪风反弹。

中央纪委国家监委列出了几个“五一”节点地方监督行动。中共河南省开封市纪委监委党风政风监督室副主任张君浩4月29日，即“五一”假期第一天，带队同相关职能部门人员，前往茶餐厅、高档饭店、公务接待点等重点场所，开展违规吃喝问题监督检查。

河南省开封市纪委监委也在“五一”期间组建五个监督检查组，10个县（区）纪委监委各组建五至六个监督检查组，两级联动在全市范围内同步开展违规吃喝问题专项监督检查。

山东省聊城市纪委监委在节前公开发布针对违规吃喝问题的“一键举报”二维码、举报电话等，节日期间安排专人对反映公款吃喝、在隐蔽场所吃喝、“不吃公款吃老板”等问题线索进行梳理排查，并建立先查先办、快查快处、严查严处的问题线索处理机制。

黑龙江省齐齐哈尔市纪委监委则联合公安机关开展为期五天的监督检查，及时获取党员干部和公职人员酒驾醉驾问题线索。

云南省大关县纪委监委则将违规吃喝问题新表现、新情况汇总梳理成任务清单，下发给村级监察信息联络员，重点监督、收集排查“五一”期间村干部有无接受老板“小饭局”、公款吃喝等问题。