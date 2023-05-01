美媒：中国打造信息“黑匣” 对外收紧数据库访问渠道

美国媒体报道，中国政府正在打造信息“黑匣”，包括限制或切断海外访问各种数据库的渠道等，这令全球企业和投资者感到不安。

《华尔街日报》星期天（4月30日）报道，中国有关部门近几个月来限制或直接切断了海外访问各种数据库的渠道，这些数据库涉及公司注册信息、专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴。

报道称，近日更令人担忧的是，对总部位于上海的万得信息技术股份有限公司（Wind Information Co）的访问渠道似乎正在枯竭。万得是中国最重要的数据库之一，其中的经济和金融数据被中国国内外的分析师和投资者广泛使用。

有西方研究人员和宏观经济分析师称，在中国最近扩大反间谍法适用范围以应对所认为的外国威胁后，许多外国智库、研究机构和其他非金融实体发现无法续订万得，万得称原因是“合规”问题。

一名万得服务代表在电子邮件回复中说，想要续签合同的客户需要联系他们的客户经理。这名代表没有进一步详述。

报道称，当前中国政府正开展行动，对跨国企业评估在华风险所依赖的西方管理顾问、审计师和其他服务提供商进行审查和施压。

报道引述那些向中国有关部门咨询过的企业高管说，这种双管齐下的做法是中国政府一项更广泛行动的一部分，即加强控制世界其他地区如何形成对中国的看法。他们说，这也是一种在事实上将中国与外部影响隔绝开来的举措。

在中国有30多年投资经验的风险投资者里舍尔（Gary Rieschel）说，中国政府加大了外界了解中国的难度，无疑将使中国市场对资本的吸引力降低，尤其在长期投资方面。

美国最大商业游说团体美国全国商会上星期五（4月28日）在一份关于中国投资环境的声明中特别指出，中国政府加强了帮助跨国公司进行风险评估的专业服务公司的审查。该商会警告称，这一行动大大增加了在中国经商的不确定性和风险。

报道还称，在被中国有关部门盯上的公司中，美国咨询公司贝恩公司称其上海办事处工作人员最近受到中国警方盘问；美国尽职调查公司Mintz Group称其北京办事处遭到突击搜查，工作人员被拘；英国审计公司德勤的北京分所因涉嫌在对一家中国国有资产管理公司的审计中存在缺陷，被处以罚款约3100万美元，该办事处业务已被暂停至6月。

此外，知情人士透露，中国警方最近几个月对凯盛融英（Capvision）的上海办事处进行了突击检查，该公司是一家驻纽约和上海的专家咨询和研究服务提供商。这些知情人士称，警方向凯盛融英当地员工询问了其服务网络中的中国专家名字。

报道称，虽然在中国工作的外企高管称有关部门的约见或造访未必反常，但上述拘留事件以及当前这场行动的总体强度颇为引人注目，特别考虑到对万得等数据库的访问权限已被收紧。

《华尔街日报》引述华盛顿智库战略与国际问题研究中心的中国问题专家迪皮波（Gerard DiPippo）分析：“以国家安全为由，外方对各种数据库的访问已受到制约......其净效果与其说是改善中国的国家安全，不如说是把中国与试图了解中国的海外研究人员隔离开来。”

企业高管们说，他们担心中国立法机构上周通过的反间谍法范围有所扩大，对间谍活动的定义更加宽泛，可能会将一系列日常商业活动纳入其中，从而定为刑事犯罪，例如收集本地市场和商业伙伴的资讯。