中国农大调研披露农村基层干部七大困惑

中国农业大学一项针对乡村振兴的调研发现，基层干部对乡村振兴的制度设计与政策执行存在一些困惑，比如理论学习时间少，对一些系统性、纲领性的文件掌握不到位，导致工作中出现短视性或“一刀切”做法等。

据澎湃新闻报道，中国农业大学人文与发展学院叶敬忠教授团队的一项研究指出，基层干部的困惑和迷茫主要表现在七个方面。首先是理论学习时间少，政策存在模糊性，理解执行不到位。

调研发现，基层干部普遍缺少理论学习的时间和精力，对政策的领会较慢，这常常导致工作中出现困惑和困难，尤其是对一些系统性、纲领性的文件掌握不到位，往往导致工作中出现临时性、短视性或“一刀切”的做法。

部分制度设计和政策本身存在模糊性，也给基层干部带来理解和执行的难度。有基层干部反映，在脱贫攻坚和乡村振兴衔接过程中，在政府部门之间就存在明显的分工模糊和工作交叉的问题。基层干部说，“工作苦不叫压力，协调不同部门以及过程性考核才是压力”。

调研还发现，政策执行限制多，工作目标有偏差，路径依赖创新难。调研指出，基层干部往往缺乏自主性，存在唯指标论、唯过程论的倾向。另一方面，严厉的问责机制也倒逼执行政策简单化，“一刀切”虽然饱受诟病，但也意味着不会犯错误，这就必然限制了探索和创新。

同时，资源配置倒挂，人财权缺乏，基础管理缺乏支撑，也是基层工作面临的主要问题。

调研也发现，督导考核频繁使得基层干部疲于应付，考核本身反而成为了基层工作的核心目标，而且问责压力大，一票否决的事项过多过杂，属地管理与维稳政策导致畸形治理。

基层干部面临的困惑和迷茫还包括，群众高度依赖政府，群众发动有困难，群众参与不积极；年轻干部彷徨，扎根基层难，心理落差大；职业认同有危机，缺乏社会认同，基层心声缺乏表达等。

研究建议，在乡村振兴推进过程中，应深入了解基层干部的期待与困惑，通过促进基层治理模式的转型，更好地发挥基层干部在乡村振兴中的作用。

研究还建议，政策执行应给基层留下一定空间，建立更加合理的容错纠错机制；资源配置应进一步向基层倾斜，给基层提供更多支持等。

这项研究自2021年3月在山东、湖南、陕西、浙江、河北等五个省的10个村庄开展，围绕“农民视角的乡村振兴”的主题，共完成农民问卷529份，完成对基层干部、新型经营主体、小农户的访谈154份。研究成果《农民视角的乡村振兴》近日由社会科学文献出版社出版。