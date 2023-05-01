上海多子女家庭住房公积金贷款限额调高至最多20%

上海调高多子女家庭住房公积金限额，多子女家庭在上海市购买首套房，最高贷款限额上浮20%。

根据官方微信公众号“上海公积金发布”星期天（4月30日）的消息，上海市住房公积金管理委员会发布了《关于本市实施多子女家庭住房公积金支持政策的通知》（简称《通知》）。

按照《通知》，自今年5月1日起，符合上海市住房公积金租赁提取规定的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金。

其中，多子女家庭购买首套住房，最高贷款限额上浮20%，即家庭最高贷款限额可达144万元（人民币，下同，约27.79万新元）。

《通知》明确，多子女家庭是指符合国家生育政策，至少有一个未成年子女的二孩及以上家庭。

根据上海市公积金管理中心印发的《关于本市实施多子女家庭住房公积金支持政策的操作细则》，个人最高贷款限额为60万元，缴交补充住房公积金的，最高贷款限额在上述限额基础上增加12万元；家庭最高贷款限额为120万元，缴交补充住房公积金的，最高贷款限额在上述限额基础上增加24万元。

据证券时报报道，中指研究院市场研究总监陈文静认为，优化住房公积金政策是各城市支持住房消费、支持刚性和改善性住房需求的重要手段之一，短期来看，各地或将继续结合自身公积金使用的实际情况因城施策。

除了上海，广东潮州、河南省、贵州贵阳等多地近期也出台了住房公积金支持政策，包括提高最高贷款额度、支持多孩家庭购房、支持提取住房公积金付购房首付款等。