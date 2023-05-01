台民众党促政府推动消防设备人员法

台湾联华食品工厂火灾造成八人死亡后，民众党立法院党团呼吁内政部和执政党拿出态度，尽速推动消防设备人员法等相关立法，保障消防安全，以实际作为回应民众期待。

据《联合报》报道，民众党立委张其禄、赖香伶与台北市议员张志豪星期一（5月1日）在主题为“火灾频传急补漏洞 消防修法别再拖”的记者会上提出这项呼吁。

张其禄指出，现行的消防法规从2019年至2022年屡经修改，但仍力有未逮，许多案件发生在合乎消防法的场所，呈现“合法却不安全”的诡异情形。他批评，政府不应事发时搪塞人民，风头一过依然故我，“稽查若依旧未彻底落实，就是把人命当儿戏。”

张其禄认为，联华食品厂建物合格且合法，但竟“依法”免设洒水设备，且去年未进行建筑物公共安全检查申报，因此防火区划等安全问题有待事后调查才知道是否合法，体现政府仍有缺乏监督能力的疑虑。

张其禄提出，除了强化管制业者，也应鼓励民众检举，多管齐下确保消防安全，用实际作为回应民众的期待，并呼吁内政部和执政党尽速推动消防设备人员法的立法。

赖香伶也强调，消防设备人员法已卡关24年，经历七次提案仍但未完成三读通过，内政部和执政党的态度是关键。

民众党团指出，执政党既然今年已将消防设备人员法列为优先法案，应以落实消防安全为重，不要让法案“七进七出”，否则愧对民众的期望与托付。