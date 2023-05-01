中国法院开展专项行动执结农民工工资逾78亿人民币

中国各地法院在为期四个月的涉农民工工资案件专项执行行动期间，共执结相关涉民生案件15万7700余件，执行到位金额78.83亿元（人民币，下同，约15.2亿新元）。

据中新社报道，中国最高人民法院在劳动节（5月1日）当天通报专项行动执行情况。据通报，上述专项行动自去年9月底至今年1月底开展，期间各地法院加大了涉农民工工资案件执行工作力度，取得明显成效。

最高法介绍，各地法院畅通执行快速通道执结涉农民工工资案件，有效减轻当事人负担，节约诉讼成本。同时，各地法院也用足用好限制消费、纳入失信名单、限制出境、拘传、拘留、罚款等各类强制措施，加大对规避、抗拒执行的惩戒力度。

通报中举例称，山东省济南市中级人民法院一天执行到位1.2亿元案款，妥善解决了1000余名农民工的工资问题；辽宁法院则审理拒不支付劳动报酬犯罪案件43件，审结35件，27人被判处有期徒刑或拘役，判处罚金192.2万元。

中国最高人民法院也发布了10件涉农民工工资案件执行典型案例。其中，有法院依托“执破融合”机制，及时将案件精准导入重整程序，不仅保全了企业营运价值，而且快速兑现职工工资债权并解决企业债务危机；也有法院依法审查后追加股东为被执行人，通过执行股东财产，执行到位200余万元欠薪。

中国最高人民法院强调，发布案例旨在提供示范和指引，要求各地法院持续做好涉农民工工资案件执行工作，“将人民群众胜诉权利及时转化为真金白银。”