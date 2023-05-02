富士康若终止合作协议 美电动车制造商Lordstown或被迫申请破产保护

全球最大电子产品代工商富士康科技集团正打算终止与美国电动汽车制造商Lordstown Motors的投资交易，此举或将迫使Lordstown申请破产保护。

综合彭博社和《华尔街日报》报道，Lordstown汽车公司星期一（5月1日）说，已收到富士康的通知，称其股价长期低于1美元（下同，1.34新元），不符合纳斯达克的挂牌条规，也违反了交易条款。富士康并称，如果Lordstown无法在30天内解决违约问题，该公司将终止投资交易。

Lordstown随后在监管公告中回应，如果无法解决与富士康的纠纷，该公司或需缩减或停止运营，并寻求破产保护。

Lordstown发言人说，富士康的行为毫无根据，这么做已对该公司造成实质且可能无法弥补的伤害。

仅半年前，富士康宣布将投资1.7亿美元购买Lordstown股份，获得Lordstown两个董事会席位。富士康将购买Lordstown的优先股和18.3％的普通股，从而投资高达1.7亿美元。此举将加深两家公司之间的关系，让富士康在未来两年获得较大的投票权。

此外，富士康也耗资2.3亿美元收购位于俄亥俄州的原美国通用汽车工厂，计划在当地依照与Lordstown的合作协议，生产首辆Lordstown电动卡车Endurance。

由于造价高于目标售价6万5000美元，Lordstown今年1月要求富士康暂停生产，并称将寻找另一合作伙伴分摊造车成本。Lordstown上月称，Endurance电动卡车已在“非常低速”的情况下恢复生产。