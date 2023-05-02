陈水扁拟到台总统府等地为将入狱的儿子请愿

台湾前总统陈水扁计划星期二（5月2日）北上总统府等地，为即将入狱的儿子陈致中请愿。

据台湾《中国时报》报道，高雄市议员陈致中涉洗钱案，被判刑一年定谳，近期将发监执行。陈水扁星期一（1日）晚间在脸书预告，2日下午将北上赴总统府、行政院与立法院四大党团为儿子陈致中请愿。这也是陈水扁生平首次行使宪法请愿权。

陈致中上月26日因洗钱案遭最高法院判刑定谳后，高雄地检署即依最高法院嘱托分案，由执行检察官订定发监日期再寄发传票，预估最快一至两周执行，最晚可能要一个月才会发监。高雄市议会说，收到行政院来函后将依法解除陈致中的议员职权。

陈水扁星期一晚在个人脸书发表声明说，为吁请密切注意行政院版《公职人员选举罢免法修正草案 》，涉及违反比例原则，对轻判、准予缓刑、得易科罚金的洗钱罪被告，有没有必要褫夺参政权终身的违宪争议问题，他将于5月2日下午3时15分至4时，依序会先后到总统府、行政院与立法院四大党团，亲自提出生平第一次的请愿。

在儿子陈致中确定判刑定谳将发监，同时也将被解除议员职权后，陈水扁连日来保持沉默，仅曾在脸书贴出一张“哀莫大于心死”图片，星期天（4月30日）虽现身电台录制节目，但婉拒媒体采访。不过，广播节目直播过程中，有不少网民留言为父子俩打气。

陈水扁星期一晚预告今天将上凯道的消息，虽有网民留言“加油”，但也有不少网民直言，“你的时代已经过了，如果致中真的有错，你应该也无能为力了”。