山东化工厂发生爆炸火灾 已造成五死一伤

山东省聊城市高新区一化工厂厂区发生爆炸火灾事故，造成五人死亡、一人受伤。

新华社星期一（5月1日）引述山东聊城高新区管委会报道，中国中化集团鲁西化工双氧水生产区当天上午发生爆炸火灾事故。现场明火已全部扑灭，事故造成五人死亡、一人受伤，另有一名失联人员。事故具体原因正在调查中。

网传视频显示，聊城市高新区一工厂发生火灾，现场浓烟滚滚，浓烟所在位置不远处有三个分别印有鲁西水溶肥、鲁西硝基肥、鲁西硫基肥的化工塔。



据《新京报》报道，一名聊城市本地居民说，他家离鲁西化工工业园区15公里，早上8时左右听到一声巨响，后来就在网上看到鲁西化工工业园区起火的消息。

当地另一名村民同样听到了爆炸声。他称，自己当时在离工业园区七公里外的东阿县城，他于12时左右到现场时看到火已经被扑灭，浓烟也已止住。

一名应急减灾办工作人员说，事故发生在上午8时36分。

据鲁西集团官网消息，鲁西集团是国有控股企业，在1976年建设的万吨小氮肥企业基础上发展成为大型综合性化工企业，2020年加入中国中化控股有限责任公司。

鲁西化工于1998年5月在深圳证券交易所上市，其控股股东为鲁西集团。鲁西集团从2020年到2022年连续三年进入中国品牌500强排行榜。