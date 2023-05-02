比亚迪4月新能源汽车销量同比增长94.30%

中国电动车巨企比亚迪公告称，该公司4月新能源汽车销量同比增长94.30%。

据每日经济新闻星期二（5月2日）报道，比亚迪股份同日在港交所公告称，4月新能源汽车销量为21.03万辆，同比增长94.30%，较去年同期10.6万辆大幅增长；今年累计销量76.24万辆。此外，比亚迪4月海外销售新能源乘用车合计1万4827辆。

值得一提的是，比亚迪股份在4月份频繁发布新产品，其中包括“云辇”新能源专属智能车身控制系统、仰望U8、微型电动车海鸥等。

在4月27日发布的2023年第一季度报告中，比亚迪股份营收达到1201.74亿元（人民币，约232.23亿新元），同比上涨79.83%。净利润为41.3亿元，同比增长410.89%。

比亚迪销量数据显示，2022年全年累计销量达到186万8543辆，同比增长达到152.5%，再次问鼎全球新能源汽车销量冠军。同时，比亚迪连续10年稳居中国新能源汽车销量第一。

中汽协数据显示，2022年比亚迪的新能源汽车市占率达到27%，同比增长近10个百分点。

在2023年上海国际车展期间，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在接受澎湃新闻记者采访时说，比亚迪今年锁定销量目标为300万辆，包括中国和海外市场。