港医卫局长：获港府资助中医门诊名额将增至每年80万

香港医务卫生局局长卢宠茂说，为加强中医药在基层医疗服务的角色，今年内将18区中医诊所政府资助的门诊名额，由每年约60万个增加至80万个。

卢宠茂星期二（5月2日）在《大公报》撰文，公布上述消息。

卢宠茂在文章中说，香港特区政府一直致力促进香港中医药全方位发展，中医药要准确回应香港目前的医疗需要和把握众多的发展机遇，需要有更大的发展动能和高瞻远瞩的发展战略方向。

他提及，港府将进一步完善中医药的顶层政策架构、加强中医药服务、建设高质量人才团队及科研力量，并将深化与中国大陆的中医药协作。

卢宠茂指出，为推动香港中医药长远全方位及高质量发展，港府将设立中医药发展专员，聚焦推动香港中医药发展。港府也将与中医药界共同制定中医药发展蓝图，为香港中医药整体发展及长远规划订定短、中及长期目标及相关建议。

他说，除增加获政府资助中医门诊名额外，港府也将常规化及扩展中西医协作服务，包括在2023至24年度起逐步扩展中风治疗至更多公立医院，并进一步研究发展新的癌症治疗中西医协作服务，支援不同阶段的癌症病人。

卢宠茂也提到，港府也将深化与中国大陆的中医药协作，包括开展中医临床人才培训及交流项目以期为中医医院投入服务做好准备、加强中药检测科研及标准制定方面的合作、借助《香港中药材标准》计划的成果为《中国药典》贡献力量等。