民进党立委：巴拉圭友台总统当选仍不可掉以轻心

南美洲国家巴拉圭保守派执政党红党总统候选人培尼亚胜选后，重申巴台之间将继续加强兄弟情谊和合作关系，看似让台巴断交风险暂时缓解。不过，民进党立委王定宇提醒，中国大陆必然会持续寻找裂缝扩大影响力，台湾与盟友不能掉以轻心。

据台湾《自由时报》报道，培尼亚星期天（4月30日）赢得巴拉圭总统选举，他在选前表态将维持与台湾的邦交关系，胜选后发推文感谢台湾总统蔡英文的祝贺，同时重申巴台之间将继续加强兄弟情谊和合作关系。

台湾总统府发言人林聿禅说，台驻巴拉圭大使韩志正已在第一时间代表正副总统蔡英文和赖清德，以及台湾政府与人民，向巴国总统及副总统当选人祝贺。蔡英文也期盼未来巴国政府在总统培尼亚领导下，台巴邦谊持续友好深化。

培尼亚胜选后承诺维持对台邦交，“我们和台湾有逾六十载的外交和历史关系，两地共享民主价值和原则，这对巴拉圭社会很重要”。不过，培尼亚当选后难关重重，除要解决贪污、犯罪、贫穷等问题外，还得应对主要出口农产品大豆、牛肉生产商希望改与中国大陆建交的压力。

中南美洲近年发生数次与台湾断交、转向与中国大陆建交的案例，最近一次在今年3月，去年初上台的洪都拉斯左派新政府决定与台湾断交，转与中国大陆建交。