郭台铭提议在高雄半屏山设核能厂被批后致歉

台湾鸿海创办人郭台铭认为，台积电对在高雄设厂迟疑，最大原因是怕缺电，提议在高雄半屏山设立小型核能厂，被绿营人士批评是天方夜谭，不切实际。郭台铭随后称自己仓促发言，并为此致歉。

综合台湾《联合报》《自由时报》和三立新闻网报道，郭台铭星期一（5月1日）在高雄一场讲座上说，台积电对高雄设厂拿不定主意，最大原因不是没订单，而是怕缺电，并提议在高雄半屏山下设小型核能厂，认为核能“是对的、会赚钱的行业”，政府应带头投资。

代表高雄选区的民进党立委刘世芳形容在半屏山设核能电厂是天方夜谭，并说：“左营半屏山是高雄寿山国家自然公园，不是核能电厂预定地。”

刘世芳也驳斥没有电可以让台积电来设厂的说法，并呼吁郭台铭“要请公关公司把功课做好，再到高雄来发表言论”。

民进党高雄市议员林智鸿说，这个说法跟国民党籍前市长韩国瑜曾提出，要在太平岛挖石油一样不切实际、一样疯狂。

台湾基进高雄市议员张博洋则指郭台铭不知道现有核电厂的位置，就要来参选总统、提核能政见，只是凸显郭台铭的准备不足。

郭台铭当天晚间在脸书发文，强调重点在于供电不稳及短缺的问题，未来将对产业的转型发展造成严重影响。“我非常急迫的要表达问题所在，也认为现阶段核能确实是可以纳入能源规划的选项之一。”

他写道，明白任何公共政策决定都必须考虑许多面向，要兼顾产业发展及环境永续，尤其像核能这种重大议题，除了台湾整体能源政策的考量外，更必须以当地居民的角度重视在地需求。

郭台铭也说：“造成误解乃至让社会感到疑虑，我自己急于突显问题所在，却没有掌握好表达方式是最大的问题，谨此郑重修正，并为自己的仓促发言致歉。”