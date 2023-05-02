美军火商访问团参加台美国防产业论坛

为加强与台湾的国防产业合作，美国约25家国防产业与美台商会所组成的代表团5月初访问台湾，将于星期三（5月3日）出席台美国防产业合作论坛。

据台湾《自由时报》报道，上述代表团由美国太平洋陆战队退役司令鲁德率领，将是2019年以来，美国首次专门聚焦国防工业的大型代表团访问台湾，美台商会会长韩儒伯将随团赴台，访问团成员也包括多名无人机研制专家。

目前已知访台军火商及相关单位，包括洛克希德·马丁、雷神技术、战术空中支援公司、宇航环境公司、贝宜系统、立方公司、通用原子、奇异公司、MARTAC、诺格、2049计划研究所、美台商会、FILR系统公司、内华达山脉等。

台军方人士指出，代表团赴台主要参访中科院，寻求与台湾业者共同研制无人机的契机。

台湾的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云星期一（5月1日）受访时说，这次代表团访台可以知道中科院的能量，美方可评估有哪些产品能交给中科院研发或生产。今年三个主轴可能以无人机、导弹和资安为主。

苏紫云说，台美要合作生产主要有两种模式，“代工”（OEM）或“原厂委托设计”（ODM）下单，这部分已经有厂商在做，若是更敏感的武器装备，须经美国政府同意才能放行。依据美国军事援助法，台湾是非北约主要盟国，若要将技术转移给台湾是可行的，后续安全管理应是美方赴台访厂的主要目的。