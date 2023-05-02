特斯拉上调两款电动车的中国市场售价

美国电动车巨头特斯拉将Model Y和Model 3两款电动汽车在中国市场的售价均上调约2000元人民币（下同，约386元新元）。

综合彭博社与每日经济新闻报道，根据特斯拉中国官网，特斯拉Model 3在中国市场的售价增至23.19万元人民币，此前为22.99万元人民币；Model 3高性能版增至33.19万元人民币，此前为32.99万元人民币。

特斯拉Model Y在中国市场的售价上涨至26.39万元人民币，此前为26.19万元人民币；Model Y长续航版与高性能版的价格同样也上涨。

特斯拉也在美国、日本和加拿大将Model Y和Model 3车型的售价上调了约300美元（下同，约400新元）。

自今年1月份以来，特斯拉已在全球多个市场大幅降价，以保持领先福特汽车等美国传统竞争对手的地位，同时也在中国市场追赶比亚迪等中国汽车制造商。

根据特斯拉4月20日公布的最新财季业绩报告，特斯拉开年以来的降价潮虽然带来了明显的销量增长，但盈利下降速度也超出了市场预期。

FactSet的数据显示，2023年第一季度，华尔街分析师对特斯拉的营收预期为230亿美元，利润预期为26亿美元，调整后的每股收益预期为0.86美元，而特斯拉实际每股收益为0.85美元。

数据也指，特斯拉的毛利率也从去年的29.1%降至19.3%，是两年来最低的季度毛利率，不仅未达到华尔街预期，更低于20%的经营目标线。

对此，特斯拉首席执行官马斯克在财报发布会后的业绩电话会上说，若从长期来看，20%的毛利率仍然是特斯拉要坚守的业绩底线，但从短期来看，相较于利润而言，规模对特斯拉更加重要。