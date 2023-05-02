中国知名编剧史航被多人指控性骚扰

中国知名编剧史航近日被多人指控性骚扰。史航对此回应称，情况不属实，正试图找妥当办法还原事实。

据澎湃新闻报道，中国网络平台豆瓣用户“青年编辑们”上星期五（4月28日）发布了一篇匿名投稿，一名女性指控史航曾在2019年对自己进行言语和肢体上的性骚扰。

这篇投稿发出后，迅速在微博上传播，并于28日晚登上了微博热搜。

截至4月30日中午，总共已至少有六人发声，控诉史航使用猥亵性的语言和肢体接触等在工作场合、私人会面场合、车上等场所进行性骚扰。性骚扰发生的时间跨度从十几年前到最近的两周前。

史航星期一（5月1日）晚发微博回应称，看到了网上涉及他的文字，“情绪我理解，但情况不属实”，并且“正试图找到妥当的办法”“还原事实”。

他写道，这三天一直没有回复网络上的诸多质疑，是因为他正“试图找到妥当的办法，在保护双方隐私的情况下，还原事实”。

他还说：“给自己相识的女性带来如此的感受，是我真正的失败，十分歉疚。”

公开资料显示，今年52岁的史航是编剧与策划人，曾在2004年参与《铁齿铜牙纪晓岚》（第三部）编剧工作、2005年担任儿童剧《魔山》联合编剧。史航在2013年曾以犀利言论“炮轰”中国导演郭敬明的处女作《小时代》。近年来，他也参与了《奇葩说》《吐槽大会》等网络综艺节目。

史航曾为讲述少女受到性侵的小说《房思琪的初恋乐园》撰写推荐语，“走过危机四伏的成长，我们每个人都是幸存者。”有指控人和网民向出版社发出抗议，指这句推荐语“十分讽刺”，希望可以撤下。

图书出版公司磨铁图书4月30日晚间在官方微博发文称，已经开始对《房思琪的初恋乐园》中的史航推荐语进行删除，也会对近日的媒体报道保持高度关注，“对于各种形式的侵害行为零容忍”。

新周刊5月1日下午也发布微博说，密切关注事件进展，对各类形式的侵害行为零容忍，并已于4月30日解除了史航作为刀锋图书奖推委的资格，停止与史航的一切合作。