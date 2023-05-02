台民航局：两岸航班恢复情况仍有不确定因素

随着冠病疫情趋向稳定，台湾交通部民航局预估，台湾航空业有望在2025年恢复至疫情前的水准，但两岸航班仍有不确定因素。

据台湾《联合报》报道，台湾民航局空运组长谢金玫星期二（5月2日）指出，冠病疫情重创航空产业，台湾国际及两岸航线客运量在疫情期间急剧减少，其中2021年最低，仅有102万人次，不到疫情前2019年的2%。

他续称，台湾政府于去年10月13日宣布防疫措施松绑，并从12月10日起取消入境人数限制后，旅客人数已逐步攀升，以今年1月至3月为例，国际及两岸航线客运量已达743万人次，成长相当快速。

谢金玫说，各航线中以中东和欧洲航线恢复最快，中东从疫情前的每周13班增至今年4月的14班，恢复达108%；欧洲从疫前每周的54班增至57班，恢复率为106%；东南亚恢复速度也相当快，疫前每周689班，现有669班，恢复率97%；美洲地区疫前每周138班，现有133班，恢复率96%。

而日本航班在疫前为每周722班，现恢复至每周571班，恢复率为79%；韩国疫前每周为273班，现在恢复至每周175班，恢复率64%。

至于两岸航线部分，疫情期间台湾航班只可飞航的北京、上海、厦门、成都四点，在今年初中国大陆放宽入境检疫措施后，航班逐渐增加。今年4月又新增广州、深圳、杭州和南京四个载客航点，两岸航班数已从疫情前的每周535班恢复至今年的251班，恢复率为47%。

谢金玫说，今年保守估算，国际线旅客数约2397万人次，为疫前的40%，若乐观估算，今年国际线旅客可达3600万人次，为疫情的60%。他指出，保守与乐观之间的人数差别，主要是两岸航线有不确定因素。

谢金玫没有说明不确定因素包括什么。

为因应航空业持续回温，民航局表示，除了持续督促台湾航空公司尽速补足人力缺口、提升准点率，长期也会加速推动各处机场建设。