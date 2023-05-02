侯友宜批蔡英文政府防疫期间扯后腿

台湾新北市长侯友宜星期二（5月2日）痛批蔡英文政府，当初冠病防疫期间自己在前方打仗，中央却在扯后腿。

据台湾《上报》报道，侯友宜星期二在新北市议会总质询时说，地方建设需要中央政府提升行政效率，不要为选票考量，应不分颜色党派。台湾需要团结，议题可以讨论，但不需要制造无谓的对立与冲突。

侯友宜也痛批，防疫期间他在前方打仗、守护人民，中央却在扯后腿，找一堆人指责他的打战方式，又不给前方资源和力量。当初他提出戴口罩、入境普筛等建议，中央都不听，虽然最后还是做了，但要是早点实行，就能让伤亡减少。

新北市议员叶元之问道，总统蔡英文、副总统赖清德都是新北人，但疫情期间似乎没来过新北。侯友宜回应称，“他们疫情期间没来过，若是为了选举的话，你也知道、我也知道，就不用多说了。”

侯友宜称，蔡、赖两人若来新北关心疫情，他一定会陪同，因为能抚慰人心，但疫情三年多来，他没有收到两人要到新北关心疫情的消息。蔡、赖来新北不见得能解决问题，但能让民众心灵得到抚慰。

身为“侯家军”的新北市议员戴湘仪质询时，送给侯友宜“螺丝起子组合”，并表示希望侯友宜能前进总统府，锁紧蔡英文和赖清德没锁紧的“国政螺丝钉”。

侯友宜则回应说，人生有很多不一样的职位，但要有共同价值和信念，当一个职位能承担更大的责任、照顾更多人时，就要勇往直前。他强调自己热爱台湾，希望为人民多做事，信念都是一样的，应该努力为台湾、为人民创造幸福，“若有机会做更多事，最主要的是展现价值跟信念。”