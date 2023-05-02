陈水扁到总统府等地递请愿书 指现有法制剥夺终身参政权

高雄市民进党籍议员陈致中因洗钱案被判刑一年定谳，预计下周四（5月11日）下午就将入监服刑。为此，台湾前总统陈水扁星期二（5月2日）下午现身凯达格兰大道，亲自向总统府、行政院、立法院四大党团提出生平第一次请愿。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，对于陈水扁的行为，台湾法务部说，已请矫正署督导台中监狱进行了解，依照所搜集的事证以判断是否违反相关规定。据悉，台中监狱已派人到场搜证，待请愿活动结束后，再依所搜集到的事证研判陈水扁行为是否违规。

台总统府派出公共事务主任高遵出面接下陈水扁的请愿书。总统府发言人林聿禅说，陈水扁星期二下午送请愿书予总统府，已在第一时间交给秘书长林佳龙。陈水扁关切的相关法案已在立法院审查，总统府尊重立法院的议事与讨论。关于司法个案，总统府向来的立场是尊重司法，不评论也不涉入司法个案。

陈水扁说，他重回凯道，来到总统府前行使这辈子第一次请愿权。作为首位保外就医受刑人，享有宪法保障的请愿权，他星期一特别循例向监方报告这个行程。

陈水扁提到，现今的《洗钱防制法》是在2005年他担任总统时三读通过的法案，当时因应世界潮流仓促制定。该法案是为了防制洗钱，不是为了防制参选，今天有人误用，认为触犯《洗钱防制法》，不管是缓刑或易科罚金，触犯者今后一律不得参选，完全误会该法的立法宗旨。

陈水扁吁请关注行政院版《公职人员选举罢免法修正草案》，涉及违反比例原则，对轻判、准予缓刑、得易科罚金的洗钱罪被告，有没有必要褫夺参政权终身的违宪争议问题。

除了总统府，陈水扁也到行政院和立法院四大党团递交请愿书。行政院由公共关系处长庄丽兰出面接待接收请愿书。之后，陈水扁抵达立法院，先到民进党立院党团后，紧接着前往民众党党团和时代力量党团交付请愿书。国民党党团一早表明不会与陈水扁会面。