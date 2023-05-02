六人涉反修例风波港警私了案 四人认罪候判

2019年将军澳反修例风波期间，有香港便衣警员疑被示威者“私了”并抢去警棍，六人事后被捕，其中四人星期二（5月2日）认罪候判。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，上述事件发生在2019年10月13日，涉案三男三女事后被控非法禁锢、暴动及伤人等罪。案件星期二在区域法院开审，包括一名案发时年仅13岁男生在内，共有四人认罪。法官李俊文将认罪被告的求情及判刑押后至10月9日，他们期间仍须还押候惩。

星期二认罪的四名被告为技工刘文全（男，现年30岁，下同）、文员林芷莹（女，32岁）、保险从业员卢嘉欣（女，25岁）及17岁男生。刘文全和林芷莹是夫妇，两人育有一名未满一岁的儿子。

根据案情，2019年10月13日晚上7时半许，本来在唐明街公园内远处观察黑衣示威者的两名便衣警员，其中一人被示威者发现后，遭包括四名被告在内逾30名群众包围。刘文全要求该警员除下面罩以确认他并非警察，林芷莹对该警员多次大喊。当其他人拉扯该警员时，卢嘉欣从背包取出一把槌子，击打该警员的右大腿。17岁男生则举起手机把镜头对向该警员，然后用雨伞戳对方三次。

该警员其后沿唐俊街逃跑，不久被人从后踢倒，遭逾10人追打。之后，该警员获另一名便衣警搀扶离开，但两人逃走不久再遭截停及被逼分开。受袭警员最终获救后送往附近公立医院急救，三天后转往养和医院。验伤结果显示，他头部、脸部及四肢有逾10道裂伤，鼻骨左边有骨折并出现碎骨片移位。

该案件余下两名被告保险经纪吴婉菁（21岁）及电脑程式员雷艺佳（23岁）不认罪受审。