IMF将今年香港经济增长预测下调至3.5%

国际货币基金组织（IMF）指出，当前香港经济面临最大的风险来自外部，并将香港今年经济增长预测下调至3.5%。

据香港《星岛日报》报道，IMF星期二（5月2日）发表《区域经济展望》报告，预计香港今年经济增长3.5%，下调了0.4个百分点；报告也预测，明年香港经济将增长3.1%，较去年预测上调0.1个百分点。

IMF亚太部副主任赫尔布林（Thomas Helbling）指出，全球经济放缓、以及去年美国、欧元区各国实施的货币紧缩政策和信贷紧缩，可能会在贸易层面影响香港；另外，部分经济体，尤其是发达经济体可能面临的金融风险，也将反馈到金融状况，进而冲击香港的金融状况和内部需求。

但他也认为，由于香港经济和边境限制已重新开放，目前香港面临的风险已趋向平衡。

IMF亚太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）则称，香港经济仍在复苏轨道上，和中国大陆情况类似。随着防疫限制放松，香港消费相关活动将出现强劲反弹。

对于近期欧美银行体系的金融风险，他指出，亚洲国家机构对美国和欧洲受影响机构的直接风险敞口是有限的，因此未受到很大波及；另外，亚洲国家采取的政策措施非常有力，某种程度上可以稳定市场情绪。