中资房企合景泰富违约 股票和美元债暴跌

房地产开发商合景泰富成为了最新一家违约的中资房企，它的股票和美元债暴跌。

据彭博社报道，合景泰富上周五（4月28日）晚向港交易所提交的文件中称，未按时偿还在上周五到期的2.12亿元人民币（约4100万新元）附息银行及其他借款，这笔款项的拖欠触发了311.63亿元的借款须按要求偿还。

合景泰富也在提交的年报中表示，公司面临多项不确定因素：“对本集团持续经营的能力构成重大疑问。”

按今年以来合同销售额计算，合景泰富是中国第44大的房企，其股票于公告后的首个交易日暴跌逾23%，创下上市以来最大纪录跌幅。该公司多只美元债交易价格为25美分或更低，下跌高达21美分。

根据彭博汇编的数据，合景泰富2022年亏损92亿元人民币，而且本月面临1.376亿美元的美元债偿付压力。

自去年秋天以来，中国政府开始推出措施以遏制房地产行业的流动性紧缩和创纪录的违约，以房企为主的中国高收益美元债券因此大幅上涨，但最近一些房企的债务问题再次打击市场情绪。尽管一些大型房企的新房销售已从2022年低迷中反弹，其中4月增长32%，但垃圾债价格还是抹去了年初11%的涨幅。

彭博行业研究分析师Kristy Hung星期二（5月2日）在报告中指出，合景泰富的违约，可能意味着远洋集团和雅居乐集团的流动性也将面临考验。 “这次事件表明，尽管去年11月出台了施救方案，但政府对民营开发商流动性的支持力度仍可能不足，这加大了增资的紧迫性，”她说。

合景泰富的年度报告称，该公司将寻求与违约债券以及借款交叉违约的债权人达成协议，争取其不行使权利要求立即偿付。该公司也表示，正在就出售商业地产和非核心地产项目与相关方进行谈判。