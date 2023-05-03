秦刚：希望缅甸局势稳定 支持继续推进政治转型进程

在缅甸访问的中国国务委员兼外长秦刚强调，中国希望缅甸局势稳定、国家发展，支持缅甸继续推进政治转型进程，支持缅甸各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。

中国外交部在官网上公布，缅甸领导人敏昂莱星期二（5月2日）在内比都会见到访的秦刚。

秦刚称，中缅是山水相邻的胞波兄弟，中方愿同缅方一道，共建中缅命运共同体，并率先践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动中缅全面战略合作稳步前行。

秦刚指出，中方真心希望缅甸局势稳定、国家发展，支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。

他表示，中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，开展农业、教育、医疗等惠民项目。

在缅甸与孟加拉国关系方面，秦刚说，中国支持缅甸与孟加拉国改善关系，协商解决相关问题，愿与两国一道，拓展中缅孟务实合作。

访缅期间，秦刚还会见了缅甸前和平与发展委员会主席丹瑞，并同缅甸外长丹穗举行会谈。

中国外交部星期二公布，秦刚于5月2日至5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。

外交部介绍，秦刚访问缅甸旨在深化经济、民生等领域务实合作，支持缅维护稳定、复苏经济、改善民生、实现可持续发展。

秦刚星期二也到云南中缅边境进行调研，强调要维护中缅边境稳定，推进中缅友好合作，不断开创涉边、涉缅工作新局面。