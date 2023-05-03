成都辟谣耗资341亿元人民币环城生态区将铲平种田

对于有网络传言称，中国四川省成都市将把耗资341亿元人民币（下同，约66亿新元）打造的100公里环城绿道全部铲平种田，官方回应称这是谣言，“不符合事实”。

据川观新闻星期二（5月2日）下午报道，成都市公园城市建设管理局相关负责人说，《成都环城生态区总体规划》明确，环城生态区生态空间共133.11平方公里，包括耕地67.33平方公里（10.1万亩），生态修复区65.78平方公里（9.87万亩），不存在把环城生态区全部变成耕地的问题。

报道引述天府绿道集团相关负责人说，为解决过去多年形成的水系不畅、农田破碎、耕地质量不高等问题，环城生态区于2020年启动了高标准农田建设，并对撂荒耕地开展土地综合整治和配套设施建设。

该负责人说，土地综合整治过程中，部分网友产生误解，网络上出现了“环城绿道要全部铲平种田”的谣言。

成都市公园城市建设管理局相关负责人也说，341亿元的总投资，除各级政府用于各级绿道建设、公共设施、配套设施外，还包括社会投资建设的各类经营设施。“把341亿作为环城生态区绿道投资系谣言，不符合事实。”

香港《明报》在上星期一（4月24日）报道称，有成都市民近日在当地问政平台反映，社区附近的绿地及当地计划投资400多亿元打造的环城绿道，部分路段拆除了绿化植物，并种上小麦等农作物，还说“修好的绿地景观花了不少钱，用都没用几天就拆了，完全是浪费公帑”。