美半导体行业协会：不能缺席中国市场

美国半导体行业协会说，尽管拜登政府有国家安全顾虑，但美国半导体公司仍希望进入中国市场。该协会呼吁，政府需要就此制定明确的规则。

据彭博社报道，美国半导体协会总裁兼执行长纽佛（John Neuffer）受访时说：“（中国）是我们最大的市场，我们不是唯一提出这一主张的行业......我们认为，我们不能缺席这个市场。”

拜登政府正在准备根据《芯片与科学法案》向希望在美国建立半导体工厂的芯片公司招标，同时将拟议这些公司可以在中国进行何种投资的规定。

纽佛说：“应该由政府决定什么是国家安全优先事项......这不是我们的事。我们要做的是确保政府在采取措施保障国家安全时，清楚这会产生的商业影响。”

纽佛表示，他乐观地认为拜登政府会以务实的态度应对，确保芯片计划成功并且相关企业能够获得资金。

美国半导体协会全球政策副总裁古德里奇（Jimmy Goodrich）说：“我们只是希望有明确的道路规则，对于什么是国家安全问题，政府应该有明确的定义，并且透明和可预测。”

古德里奇也说：“坦白来讲，两届政府在涉及国家安全和贸易限制时，我们有点像坐过山车”。

他说：“对于试图制定五年规划的半导体企业来说，不知道未来六个月可能会发生什么，会带来很多不确定性和挑战。”